В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло за январь-апрель текущего года около 3 миллионов пассажиров, что на 16 процентов больше, чем за тот же период прошлого года..

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что в первом квартале 2025 года количество иностранных туристов, совершивших поездки этим видом транспорта, составило 8281 человек, что означает рост на 33 процента.