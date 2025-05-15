https://news.day.az/society/1752942.html В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло за январь-апрель текущего года около 3 миллионов пассажиров, что на 16 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.. Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло за январь-апрель текущего года около 3 миллионов пассажиров, что на 16 процентов больше, чем за тот же период прошлого года..
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
Было отмечено, что в первом квартале 2025 года количество иностранных туристов, совершивших поездки этим видом транспорта, составило 8281 человек, что означает рост на 33 процента.
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