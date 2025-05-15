https://news.day.az/sport/1752804.html Юные футболисты "Сабаха" начали международный турнир с победы Команда U-10 футбольного клуба "Сабах" успешно стартовала на международном турнире East Cup Kazan. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, детский коллектив обыграл соперников из Таджикистана. В первом матче представительство Масазыра одержало победу над таджикским клубом "Бабилон" со счетом 2:1.
Юные футболисты "Сабаха" начали международный турнир с победы
Команда U-10 футбольного клуба "Сабах" успешно стартовала на международном турнире East Cup Kazan.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, детский коллектив обыграл соперников из Таджикистана.
В первом матче представительство Масазыра одержало победу над таджикским клубом "Бабилон" со счетом 2:1.
Оба гола в составе азербайджанской команды забил Онур Элили.
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