Юные футболисты "Сабаха" начали международный турнир с победы

Команда U-10 футбольного клуба "Сабах" успешно стартовала на международном турнире East Cup Kazan.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, детский коллектив обыграл соперников из Таджикистана.

В первом матче представительство Масазыра одержало победу над таджикским клубом "Бабилон" со счетом 2:1.

Оба гола в составе азербайджанской команды забил Онур Элили.