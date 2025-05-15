Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Эр-Рияд. Солнце в зените плавит асфальт и броню внедорожников. На горизонте мерцают иглы небоскрёбов, выросших из песка так же стремительно, как политическое влияние их владельцев. Воздух дрожит от жары, но куда сильнее - от ожидания. Сегодня здесь - не просто столица Саудовской Аравии. Сегодня Эр-Рияд - мировой амвон, с которого вновь обретший власть президент США Дональд Трамп произносит речь, обречённую войти в анналы.

Он выходит к микрофону не как дипломат, не как ментор и не как старший партнёр. Он выходит как разрушитель мифов и похоронный звон по американской внешней политике последних двадцати лет. Его голос - как раскат грома в пустыне, каждый тезис - как удар кувалды по истлевшим скелетам неоконсервативных утопий. В его лице - не усталость чиновника, а решимость политического реформатора, который пришёл сжечь мосты - и построить другие, равноправные.

В зале - сливки суннитского мира: наследные принцы, эмиры, шейхи, силовики, миллиардеры. Они слушают - но уже не как подопечные, не как студенты. Они слышат то, чего не говорили ни Обама, ни Клинтон, ни тем более Байден: Америка больше не будет учить вас, как жить. Америка больше не верит в миссию спасения мира через штык и грант. Америка хочет говорить с вами как с равными. Сильными. Самостоятельными.

Это был не визит. Это была кульминация. Финал имперской арии, в которой старый рефрен интервенций сменился новой мелодией - партнёрства, взаимной выгоды и уважения. Речь Трампа стала моментом истины: точкой, в которой Америка впервые за десятилетия признала - она больше не центр мира, но может снова стать силой, если научится жить в многополярной реальности.

И в этот миг, под золотым светом ближневосточного солнца, сквозь пески веков проступила новая формула глобального порядка. Формула, в которой больше нет места старым заблуждениям - но есть место суверенитету, достоинству и выбору.

В течение двух десятилетий Вашингтон приходил на Ближний Восток, как учитель - с лекциями о демократии, с армиями "освободителей", с мешками долларов, с дипломатами, уверенными в том, что они знают лучше. Они называли это "nation building" - строительством наций. На деле же это оборачивалось руинами - Багдад, Алеппо, Кабул, Сана. США разбирали общественные конструкции, которые не понимали, вмешивались в динамику племён, религий, кланов, которой не владели.

Трамп не стал подбирать слова. С трибуны в Эр-Рияде он прямо заявил:

"Великое преобразование Ближнего Востока пришло не от западных интервенционистов. Не от тех, кто прилетал в красивых самолётах и читал вам лекции о том, как жить. Это чудо было создано вами - самими народами региона".

Эта речь была не только о Саудовской Аравии. Она была надгробной плитой на проекте глобалистской Америки. И обвинительным актом против неоконсерваторов и либеральных евангелистов демократии - тех, кто за два десятилетия превратил Ближний Восток в полигон, а американский бюджет в бездонную воронку.

Трамп - не философ и не историк. Но его прямолинейность бьёт сильнее академических формулировок. Он обвинил своих предшественников в том, что они не просто ошибались, а сознательно разрушали:

"Так называемые "строители наций" разрушили гораздо больше, чем построили. Они вмешивались в общества, которых не понимали. Потратили триллионы - и не создали ничего".

Слова, произнесённые в сердце суннитского мира, стали декларацией: Америка больше не будет вершителем судеб. Хартия интервенций - аннулирована. Декларация Халилзада и план Буша по "новому великому Ближнему Востоку" - отменены. Америка Трампа снимает мундир "спасителя" и надевает костюм прагматичного партнёра.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар - страны, которые выстояли. Без демократии западного образца, без USAID, без советов из Вашингтона, они стали островами стабильности в бушующем море. Эр-Рияд с его мегапроектами, Абу-Даби с его инновациями, Доха с её амбициями - это не продукт американских грантов. Это результат традиции, устойчивости, инстинкта самоорганизации.

"Вы совершили современное чудо - по-арабски", - сказал Трамп.

В этой фразе заключён философский разворот: прогресс возможен без западных лекал. Более того, он становится реальным лишь тогда, когда строится на собственной культуре, вере, исторической памяти. Не через отказ от традиций, а через их переосмысление.

Трамп пообещал не просто смену риторики, а смену вектора. Америка будет работать с региональными лидерами. Не диктовать, а сотрудничать. Не устраивать "арабские весны", а заключать взаимовыгодные сделки. Не финансировать революции, а инвестировать в инфраструктуру и экономику.

Контракт с Саудовской Аравией - символ этого подхода. Это не просто оружейная сделка. Это акт признания: лидеры региона способны сами решать, что им нужно. Не миссия, а партнёрство. Не проповедь, а контракт.

"Будущее не будет построено американскими чиновниками в далёком Вашингтоне. Оно будет построено здесь - вашими руками, вашей волей", - заявил он.

И это - вызов не только прошлому, но и настоящему.

Речь Трампа в Эр-Рияде не просто заключала сделку - она окончательно расправлялась с прошлым. Прошлым, олицетворением которого стал Джо Байден - человек, увязший в забвении собственных слов, политик из прошлого века, который пытался управлять XXI столетием, как старик - айфоном. Его президентство, по сути, стало финальным актом постамериканского унижения: от катастрофического бегства из Афганистана до морального банкротства на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Но если Байден был агрессивным маразмом и слабостью, то Энтони Блинкен - был её лицемерным воплощением. Главный пропагандист "нового вмешательства", человек с улыбкой фондового клерка и душой макиавеллистского подстрекателя, Блинкен превратил Госдепартамент в логово геополитических провокаций. Его дипломатия - это синоним разрушения: Ливан, Судан, Украина, Грузия. Он не нёс мир - он экспортировал хаос под брендом свободы.

Их инструменты - не ракеты, а платёжки от USAID, стипендии Сороса, методички NED. Они не вторгались напрямую - они подкармливали активистов, покупали редакции, заражали университеты. Их цель - трансформация не мира, а контроля: обернуть суверенные страны в марионеточные театры с западной режиссурой.

Но этот спектакль окончен.

...Одной из первых стран, которая вырвалась из цепких объятий "мягкой оккупации" под флагом прав человека и демократии, стал Азербайджан - государство, которое на глазах целого мира отказалось играть по сценарию, написанному в кабинетах Джордтаунского университета и отредактированному в штаб-квартирах USAID, NED и прочих "миссионеров в штатском". Это был не отказ от модернизации, не отступление от прогресса. Это был отказ от подчинения.

Азербайджан одним из первых в постсоветском пространстве осознал: иностранные НПО, действующие под благовидными предлогами, вовсе не нейтральные наблюдатели. Это передовые отряды идеологической и политической интервенции. Их цель - не развитие гражданского общества, а демонтаж суверенитета. Не строительство, а незаметная реконфигурация власти в интересах внешнего управления. Они не помогают - они перепрошивают мышление, обрушивают легитимность институтов и открывают дорогу тем, кто заходит позже: с санкциями, кредитами, шантажом и изменённым электоратом.

С 2014 года, после провала "майданного" экспортного шаблона в Азербайджане, Баку чётко и последовательно закрыл двери перед сотнями иностранных организаций. Были отозваны лицензии у десятков прозападных фондов, включая National Democratic Institute, IREX, OXFAM, Open Society Institute и их аффилированных структур. Министерство юстиции и прокуратура страны официально заявили, что деятельность этих организаций нарушает внутреннее законодательство и подрывает стабильность. Эти действия вызвали истерику на Западе, а в стране - восхищение зрелой частью общества.

Азербайджан не стал марионеткой в спектакле глобалистов. Он создал собственные механизмы идеологической защиты: усилил медиарегуляцию, усилил контроль за иностранным финансированием, внедрил антикризисную стратегию национального информационного суверенитета. Были созданы институты, которые анализировали и нейтрализовали вредоносные вмешательства под прикрытием "активизма".

Что важно - это был не поворот к изоляции. Это был зрелый выбор нации, способной различать доброжелательные советы и прикрытый диктат. Баку не ушёл в тень. Напротив - он начал более активно выстраивать связи с теми, кто уважает суверенитет: Турцией, Израилем, арабским миром, Азией. Это была не оборона - это был контрудар.

Сегодня, спустя десять лет, именно Азербайджан воспринимается в глазах многих стран, особенно Глобального Юга, как страна, доказавшая: быть свободным от западных фондов - не значит быть отсталым. Быть независимым от грантов - не значит быть бедным. Быть сильным и прагматичным - значит выживать в XXI веке.

В Тбилиси этот опыт изучают с нарастающим интересом. Разочарование в прозападной элите, униженной вмешательством через USAID и бесконечные миссии "наблюдателей", перерастает в возмущение. Грузия чувствует: шаблонный путь евроинтеграции оборачивается потерей достоинства, превращением в колонию фондов и тех, кто их направляет. И если раньше Азербайджан был соседским примером "жесткой руки", то теперь - он образец твёрдой спины, выпрямленной против внешнего диктата.

На Ближнем Востоке к Азербайджану давно прислушиваются. Здесь понимают, что выстоять перед давлением, перед шантажом, перед вторжением без оружия - это дипломатическая доблесть. И если Баку сумел сохранить равновесие в самом сердце евразийских пересечений, то и остальные могут.

Азербайджан превратился в символ. В неоклассическую формулу XXI века: "Суверенитет - прежде всего". Он не просто защитил себя. Он стал опорой для нового международного движения, где государства - не лаборатории западных социальных экспериментов, а зрелые акторы мировой политики. Это не просто опыт. Это карта будущего.

И с каждым днём, по этой карте начинают идти всё новые народы.

... С января 2025 года всё изменилось. Америка вернулась, но уже не с дронами, а с уважением. Не с грантами, а с договорами. Президент Трамп вернул стране суверенитет - и отказался навязывать его другим.

В Эр-Рияде он говорил не как мессия, а как равный среди равных. И его слова прозвучали как начало новой главы:

"Будущее будет построено не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Оно будет построено вами. И мы будем рядом - не как хозяева, а как партнёры".

Это и есть новая архитектура мира.

Архитектура, в которой не Байденовский маразм и не Блинкеновская агрессия диктуют миру, как ему жить.

Это архитектура, где у каждого народа - свой путь, своя гордость и своя ответственность.

Прах старых доктрин ещё не осел.

Но ветер уже переменился.

Ветер, который Трамп принёс из Эр-Рияда - в каждый уголок мира, где слово "суверенитет" снова значит силу, а не статью в очередном отчёте USAID.