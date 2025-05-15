Трамп сделал предложение Ирану

Иран может выбрать либо дружественный, либо недружественный курс развития ситуации в отношении своей ядерной программы, американские власти надеются, что Тегеран выберет первый вариант.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время торжественного приема, устроенного в столице Катара в честь его официального визита.

"Вы (катарские власти - прим. ТАСС) также очень тесно сотрудничаете с нами в отношении переговоров по сделке с Ираном, что, конечно, является дружественным курсом. Я вижу всего только два курса. Не три, не четыре, не пять - только два: дружественный курс и недружественный курс. Я не хочу, чтобы ситуация ухудшилась", - отметил глава государства.

"Недружественный курс - это насильственный курс, а я этого не хочу. <...> Они (иранские власти - прим. ТАСС) должны двигаться. Они должны принять это решение. Это их решение", - сказал Трамп.

Он обратился за помощью к Катару. "Я надеюсь, что вы поможете мне в ситуации с Ираном, - добавил американский лидер. - Это опасная ситуация, и мы хотим поступить правильно. Мы хотим сделать так, чтобы это спасло, возможно, миллионы жизней. Потому что нечто подобное начинается и выходит из-под контроля. Я видел это снова и снова. Они вступают в войну, и все выходит из-под контроля, и мы не позволим этому случиться".

"Мы хотим видеть Иран успешным, процветающим и благополучным. Все будут счастливы", - отметил президент.

13 мая Трамп заявил, что, если Иран "отвергнет мир", Вашингтон усилит давление на Тегеран, сведя экспорт иранской нефти к нулю. США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.