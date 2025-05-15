Из Азербайджана попытались вывезти миллионы рублей

Сотрудники Товузского таможенного управления предотвратили попытку незаконного вывоза крупной суммы иностранной валюты через государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета, инцидент произошел на таможенном посту "Красный мост".

Водитель грузового транспортного средства, следовавший из Азербайджана в Грузию, заявил во время устного опроса, что не провозит никаких предметов, подлежащих обязательному декларированию.

Однако в ходе досмотра в салоне тягача было обнаружено специальное тайное хранилище, в котором находилась крупная сумма - 8 000 000 российских рублей (примерно 170 000 манатов), спрятанных с целью незаконного перемещения.

По данному факту ведется расследование.