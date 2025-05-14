ОПЕК раскрыла прогноз по росту спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), такой же прирост ожидается и в 2026 году, следует из майского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким образом, оценка по росту спроса осталась неизменной по сравнению с предыдущим прогнозом.

В абсолютном значении спрос на нефть в мире в 2025 году может составить 105 млн б/с, в 2026 году - 106,28 млн б/с.

Около 1,2 млн б/с роста спроса, согласно данным ОПЕК, придется на страны Азии, включая Китай и Индию, а также на страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Такая же ситуация будет наблюдаться и в 2026 году.

В то же время ОПЕК понизила прогноз по увеличению предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в 2025 году и 2026 году на 0,1 млн б/с, до 0,8 млн б/с. В абсолютном значении в 2025 году показатель, по оценке организации, составит 54 млн б/с, в 2026 году - 54,81 млн б/с.

В этом году, как ожидает ОПЕК, сильнее всего предложение нефти вырастет от США, Бразилии, Канады и Аргентины, а наибольшее снижение добычи ожидается в Анголе. В следующем году рост предложения обеспечат те же страны, что и в 2025 году.