Яркий огненный шар осветил небо над Бразилией

Яркий огненный шар осветил небо над Бразилией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии наблюдали этим вечером яркий огненный шар, который оказался сошедшим с орбиты космическим мусором (утратившим работоспособность спутником)