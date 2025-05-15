https://news.day.az/world/1752858.html Яркий огненный шар осветил небо над Бразилией - ВИДЕО Яркий огненный шар осветил небо над Бразилией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии наблюдали этим вечером яркий огненный шар, который оказался сошедшим с орбиты космическим мусором (утратившим работоспособность спутником)
Яркий огненный шар осветил небо над Бразилией - ВИДЕО
Яркий огненный шар осветил небо над Бразилией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии наблюдали этим вечером яркий огненный шар, который оказался сошедшим с орбиты космическим мусором (утратившим работоспособность спутником)
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