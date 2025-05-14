Азербайджан-Албания: новые горизонты стратегического партнерства в энергетике и за ее пределами

Автор: Ляман Зейналова, Trend

География успешного сотрудничества Азербайджана продолжает расширяться, охватывая новые регионы и укрепляя связи с традиционными партнерами. Одним из таких направлений становится Балканский регион, где особое место занимает развитие двусторонних отношений с Республикой Албания.

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Албанией 22 сентября 1993 года взаимодействие между двумя странами последовательно укреплялось, а в последние годы приобрело динамичный и многосторонний характер. Наблюдается устойчивая динамика политических контактов, сопровождающаяся возрастающим интересом к углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Основой дружественных связей Азербайджана и Албании остаются принципы доверия и взаимного уважения. В рамках двустороннего диалога уже обозначены ключевые направления, обладающие наибольшим потенциалом для наращивания взаимодействия. В центре внимания обеих стран находится экономическое сотрудничество, при этом особое место занимает энергетическая сфера, рассматриваемая как одно из приоритетных направлений.

Завершение строительства Трансадриатического газопровода (TAP) стало стратегическим этапом в укреплении энергетического сотрудничества, создав дополнительные возможности для Албании в части развития собственной энергетической инфраструктуры. Важным шагом на этом пути стало подписание между двумя странами Меморандума о Генеральном плане газификации Албании, в рамках которого Азербайджан рассматривается в качестве ключевого партнёра.

Албания занимает одну из ведущих позиций среди стран, заинтересованных в доступе к азербайджанским энергетическим ресурсам. Несмотря на то, что Албания входит в число транзитных государств Южного газового коридора (ЮГК), в настоящее время она не получает азербайджанский газ по причине отсутствия необходимой внутренней инфраструктуры. Для устранения этого препятствия Албания планирует строительство газопровода, который соединит Влерскую ТЭС с Трансадриатическим газопроводом (TAP), а также рассматривает возможность строительства терминала сжиженного природного газа. Эти шаги направлены на повышение энергетической безопасности как самой Албании, так и всего региона.

Важным стратегическим преимуществом для Албании стало участие в проекте TAP, от которого страна получила как экономические, так и геополитические дивиденды, укрепив свою роль регионального энергетического узла и транзитного коридора. В перспективе реализация проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), который будет подключён к TAP, позволит Албании укрепить позиции в качестве распределительного центра газа для стран Юго-Восточной Европы.

Албания уже является транзитной страной для газа, однако стремится превратиться в страну, принимающую и транспортирующую газ для нужд внутреннего и регионального потребления. В этом контексте Албания высоко оценивает усилия Азербайджана по развитию региональных энергетических проектов и рассматривает их как инструмент усиления связей между странами Западных Балкан и повышения их энергетической безопасности.

Согласно планам консорциума TAP, с 2026 года пропускная способность трубопровода будет увеличена на 1,2 млрд кубометров в год, что позволит начать поставки газа в Албанию в объёме около 200 млн кубометров ежегодно.

Параллельно обсуждаются возможности сотрудничества с SOCAR в области газификации албанского города Корча, а также изучение потенциала использования подземного газохранилища в Думреа.

В марте 2025 года албанская газовая сервисная компания AGSco заключила контракт с Tech Inspect на сумму 42 млн леков (около 443 тыс. долларов США) на проведение оценки инфраструктуры TAP на территории Албании. Работы планируется завершить к сентябрю 2025 года. AGSco, ответственная за эксплуатацию TAP в Албании, на 75% принадлежит правительству Албании, оставшиеся 25% - итальянской государственной компании Snam.

Что касается Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), его общая протяжённость составит около 511 километров, из которых 96 километров пройдут по территории Черногории, а 37 километров - по дну Адриатического моря. Пропускная способность трубопровода составит 5 млрд кубометров в год: Албания и Босния и Герцеговина получат по 1 млрд кубометров, Черногория - 0,5 млрд кубометров, а оставшийся объём в 2,5 млрд кубометров предназначен для Хорватии и Центральной Европы.

Консорциум TAP уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с ключевыми партнёрами проекта IAP, включая компании Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Помимо активного взаимодействия в энергетической сфере, Азербайджан и Албания определили ряд других направлений, обладающих значительным потенциалом для развития двустороннего сотрудничества. Среди них - туризм, агропромышленный сектор, продовольственная безопасность, транспорт, торговля, культура, образование и здравоохранение.

Азербайджан пригласил албанские компании к участию в восстановлении и развитии Карабаха и Восточного Зангезура, а также к реализации проектов в рамках специальной экономической зоны "Алят" и международного транспортного коридора "Восток-Запад" через Каспийское море.

В свою очередь, азербайджанские инвесторы выразили готовность к рассмотрению инвестиционных проектов в Албании, включая сферы туризма, сельского хозяйства и другие отрасли.

Важным шагом в институционализации экономического взаимодействия стало проведение в мае 2023 года заседания совместной рабочей группы Албании и Азербайджана по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Создание данной рабочей группы рассматривается как ключевой шаг для дальнейшего углубления связей в сферах, представляющих взаимный стратегический интерес. А создание межправительственной комиссии стало отражением высокого уровня конструктивного диалога и взаимопонимания между двумя странами.

1 марта 2024 года было подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания. Документ предусматривает развитие сотрудничества по приоритетным направлениям, включая торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, инфраструктуру, сельское хозяйство, туризм, охрану окружающей среды и гуманитарную сферу.

По итогам 2024 года объём азербайджано-албанского товарооборота составил 2,455 миллиона долларов США, что почти на 61% больше аналогичного показателя 2023 года (1,527 миллиона долларов).

Важным шагом на пути укрепления двустороннего сотрудничества стало введение с прошлого года безвизового режима между Азербайджаном и Албанией. Этот шаг призван не только способствовать росту туристических обменов, но и создать более благоприятные условия для развития деловых контактов. Отмена визового режима является дополнительным стимулом для сближения народов двух стран, открывая новые возможности для межличностных, культурных и экономических связей.

Знаковым событием в развитии дипломатических отношений стало открытие посольств. Этот шаг является отражением взаимной нацеленности на углубление политического диалога и расширение сфер взаимодействия.

Активизируются и гуманитарные контакты. Так, в сентябре 2023 года, при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, в Албании успешно прошла Неделя азербайджанской культуры. Подобные мероприятия способствуют продвижению азербайджанской культуры и традиций, а также развитию культурного диалога между странами.

Особое место в повестке двустороннего сотрудничества занимают взаимные визиты, в том числе участие албанской стороны в ключевых международных мероприятиях, проходящих в Баку, таких как заседание Консультативного совета Южного газового коридора, 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также Бакинский глобальный форум. Эти визиты демонстрируют заинтересованность Албании в активном участии в региональных и глобальных процессах, а также стремление к расширению сотрудничества с Азербайджаном в различных форматах. В этом контексте особое значение имеет визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Албанию в ноябре 2022 года. Этот визит стал важной вехой, задавшей новый импульс сотрудничеству. В ходе визита состоялись встречи на высшем уровне, а также были обсуждены перспективные направления расширения партнерства в различных сферах.

Одной из ключевых характеристик азербайджано-албанских отношений является высокая степень политической взаимной поддержки как на двустороннем, так и на международном уровне. Страны демонстрируют солидарность и поддержку друг друга в рамках различных международных организаций, подтверждая приверженность принципам международного права, суверенитета и территориальной целостности.

Особое значение в этом контексте имело заявление, сделанное 7 июля 2023 года в Баку в ходе совместного выступления для прессы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Албания Байрама Бегая. Глава государства заявил, что две страны создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанных на дружбе и взаимной поддержке.

"Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен. Я уже выразил благодарность господину Президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку. Это была демонстрация дружбы, демонстрация твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран. Так что даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Албания всегда неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Наряду с политической поддержкой, важным примером солидарности между двумя странами стала гуманитарная помощь, оказанная Азербайджаном Албании после разрушительного землетрясения, произошедшего 26 ноября 2019 года. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, Азербайджан направил Албании финансовую помощь в размере 500 тысяч евро для ликвидации последствий стихийного бедствия. Этот жест поддержки подтвердил искренний характер азербайджано-албанских отношений, основанных на взаимопомощи и солидарности в трудные моменты.

Взаимодействие между Азербайджаном и Албанией в последние годы демонстрирует поступательную и всестороннюю динамику, охватывая широкий спектр направлений - от энергетики и экономики до гуманитарной сферы и международного сотрудничества. Стремление двух стран к углублению партнёрства основывается на прочном фундаменте взаимного доверия, политической поддержки и уважения принципов международного права.

Азербайджан и Албания наглядно демонстрируют, как двусторонние отношения могут стать фактором укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности. Реализация совместных инфраструктурных проектов, расширение торгово-экономических связей, а также развитие гуманитарного и культурного обмена открывают новые горизонты для обоих государств.

В контексте меняющейся региональной и глобальной архитектуры Азербайджан и Албания продолжают активно формировать повестку дня в духе взаимовыгодного сотрудничества и солидарности, создавая благоприятные условия для дальнейшего углубления диалога и реализации совместных проектов, отвечающих интересам как двух стран, так и всего Балканского и Южно-Кавказского регионов.