В Баку поймали лжеавтодилера

В Баку мужчина, представившийся бизнесменом и главой компании, импортирующей автомобили из азиатских стран, в том числе из Китая, был задержан сотрудниками полиции и арестован.

Как сообщает Day.Az, 34-летний Азер Ширванзаде, злоупотребивший доверием граждан и присвоивший их деньги в крупном размере, привлечен к ответственности по уголовному делу, возбужденному в Управлении полиции Хатаинского района.

Ширванзаде, представившись директором различных компаний, мошенническим путем присвоил денежные средства 19 граждан на сумму более 300 тысяч манатов, пообещав привезти автомобили из-за границы.

В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.