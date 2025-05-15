Люксембургские обнимашки и московский позор

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Обнимашки, обнимашки! Теперь в Ереване могут считать, что глава МИД Арарат Мирзоян не напрасно поехал в Люксембург. "Дипломатическая победа" уже в кармане. Поехал Мирзоян на встречу министров иностранных дел Совета Европы и был встречен премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем с такой радостью, что, наверное, сам не ожидал.

Если приглядеться, армянский министр выглядел немного зажатым и смущенным от такой бурной реакции на свою персону, как юная дева на первом свидании. На лице был написан ясный вопрос "ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо?". Эмоции люксембургского премьера, судя по видео встречи, были какими-то преувеличенно горячими, даже наигранными. Тут кто хочешь испугается.

Такая бурная радость Беттеля при виде Мирзояна, действительно, выглядела странно. Люксембург не та инстанция, которая может что-то сделать для Армении. Обнимашки - это все, что он может предложить Еревану. Зачем же обнадеживать? Люксембург ранее неоднократно совершал наезды на Азербайджан на уровне парламента, принимал грозные резолюции с обвинениями в адрес нашей страны. Все это выглядело забавно. Особенно требования об освобождении лидеров сепаратистов, находящихся под судом.

Однако есть и плюсы. После позорного игнора, пережитого премьер-министром Николом Пашиняном во время поездки в Москву 9 мая, Армении как воздух были необходимы теплые объятия, чтобы спастись от комплекса неполноценности. Благодаря обнимашкам Мирзояна с Беттелем Ереван успокоился, получив положительный ответ на вопрос "я ль на свете всех милее". Все как бы встало на свои места, и горькое послевкусие московских унижений Пашиняна подсластилось.

Но Еревану не стоит обольщаться, потому что игнор в Москве был искренним, от души, а вот объятия в Люксембурге - нет.