Какая зарплата у медсестер в Азербайджане? - ЦИФРЫ
После введения системы обязательного медицинского страхования оплата труда медицинских работников в подведомственных учреждениях Объединенного управления территориальных медицинских подразделений (TƏBİB) производится на основе утвержденных правил.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.
Согласно данным правилам, в состав зарплаты среднего и младшего медицинского персонала входят следующие выплаты:
-
должностной (тарифный) оклад, зависящий от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности;
-
фиксированная ежемесячная стимулирующая надбавка;
-
доплаты за условия труда;
-
иные выплаты, предусмотренные законодательством.
Согласно информации агентства, если до внедрения системы обязательного медстрахования медианная зарплата среднего и младшего медицинского персонала составляла соответственно 320 и 270 манатов, то теперь эта цифра выросла до 601 и 467 манатов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре