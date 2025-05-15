Какая зарплата у медсестер в Азербайджане?

После введения системы обязательного медицинского страхования оплата труда медицинских работников в подведомственных учреждениях Объединенного управления территориальных медицинских подразделений (TƏBİB) производится на основе утвержденных правил.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно данным правилам, в состав зарплаты среднего и младшего медицинского персонала входят следующие выплаты:

должностной (тарифный) оклад, зависящий от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности;

фиксированная ежемесячная стимулирующая надбавка;

доплаты за условия труда;

иные выплаты, предусмотренные законодательством.

Согласно информации агентства, если до внедрения системы обязательного медстрахования медианная зарплата среднего и младшего медицинского персонала составляла соответственно 320 и 270 манатов, то теперь эта цифра выросла до 601 и 467 манатов.