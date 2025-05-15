Учреждена юбилейная медаль МЧС Азербайджана

Учреждена юбилейная медаль "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, было утверждено "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики в честь 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Утверждено "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Согласно Положению, юбилейной медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)" награждаются лица, имеющие особые заслуги в организации, развитии и укреплении деятельности органов по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, а также активно участвующие в организации гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Юбилейной медалью Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)" награждаются лица, указанные в статье 1 настоящего Положения, органом (учреждением), определенным соответствующим органом Исполнительной власти.

Юбилейная медаль "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)" носится на левой стороне груди и, при наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики, размещается после юбилейной медали "15-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2020)".

Глава государства также подписал указ, касающийся данного документа.