https://news.day.az/world/1752789.html В одной из стран Африки рухнул самолет Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в национальном парке Закума в Чаде. Как передает Day.Az, об этом сообщил информационный портал Journal du Tchad. По данным интернет-издания, инцидент произошел во время отслеживания носорогов с помощью спутниковых ошейников.
В одной из стран Африки рухнул самолет
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в национальном парке Закума в Чаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщил информационный портал Journal du Tchad.
По данным интернет-издания, инцидент произошел во время отслеживания носорогов с помощью спутниковых ошейников. Самолет потерпел крушение при выполнении маневра, направленного на то, чтобы обнаружить находившееся неподалеку животное.
Два человека, находившиеся на борту, погибли. Уточняется, что один из них - пилот из ЮАР, а другой - сотрудник заповедника.
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