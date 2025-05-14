В одной из стран Африки рухнул самолет

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в национальном парке Закума в Чаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщил информационный портал Journal du Tchad.

По данным интернет-издания, инцидент произошел во время отслеживания носорогов с помощью спутниковых ошейников. Самолет потерпел крушение при выполнении маневра, направленного на то, чтобы обнаружить находившееся неподалеку животное.

Два человека, находившиеся на борту, погибли. Уточняется, что один из них - пилот из ЮАР, а другой - сотрудник заповедника.