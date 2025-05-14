Продолжается набор участников на VI Летний лагерь диаспорской молодежи

Продолжается процесс регистрации в VI Летний лагерь диаспорской молодежи.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Лагерь пройдет 3-9 августа в городе Ханкенди и будет посвящен "Году Конституции и суверенитета".

Отмечается, что всего за короткий срок после объявления о старте регистрации на участие уже поступило более 100 заявок от представителей молодежи.

Отметим, что многочисленность обращений служит наглядным примером особого интереса к проекту, роста его международного авторитета, а также желания проживающей за рубежом азербайджанской молодежи увидеть освобожденные от оккупации территории, лучше узнать Родину и стать непосредственным свидетелем ее развития.

Для участия необходимо до 31 мая 2025 года заполнить и отправить форму анкеты, размещенную на странице www.diaspor.gov.az/qeydiyyat. Процесс отбора будет проводиться в два этапа - в форме приема обращений и видеособеседований.

Актуальную информацию о процессе регистрации, программе лагеря, отборе участников и других важных аспектах можно найти на сайте: www.diaspor.gov.az

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Отметим, что на сегодняшний день Государственный комитет по работе с диаспорой организовал совместно с Фондом Гейдара Алиева пять летних лагерей диаспорской молодежи в городах Шеки, Шамахы, Шуша, Нахчыван и Лачин. В лагерях приняла участие молодежь из более чем 60 стран мира.