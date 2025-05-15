Эрдоган встретится с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг до вечера будет находиться в Анкаре, где у него запланированы официальные мероприятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует график работы турецкого лидера, обнародованный для СМИ.
В районе 14:00 (по бакинскому времени) у Эрдогана запланирована официальная церемония встречи Володимира Зеленского. Она пройдет в президентском комплексе в столице. За ней последуют переговоры тет-а-тет, далее в расширенном составе и рабочий обед.
После этого, около 16:30, Эрдоган должен быть на мероприятии в центральном офисе правящей Партии справедливости и развития. В 18:00 у него запланировано начало еще одного официального мероприятия.
Параллельно с этим в Стамбуле, как ожидается, пройдут переговоры делегаций России и Украины.
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