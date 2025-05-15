Ряд авиакомпаний продлил запрет на полеты в Израиль

Группа компаний Lufthansa приняла решение продлить приостановку всех полетов в Израиль до 25 мая после проведения очередной оценки ситуации в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиагруппы, ограничение распространяется на рейсы авиакомпаний Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Решение связано с соображениями безопасности, однако в заявлении подчеркивается, что группа продолжает внимательно следить за развитием событий и в дальнейшем будет принимать решения, исходя из актуальной обстановки.

Ранее авиарейсы в Израиль были приостановлены до 19 мая. Теперь срок продлен еще на шесть дней.