Мощное землетрясение произошло в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 15:46 по местному времени, располагался в районе Кулу (Конья).

Очаг залегал на глубине 18,73 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.