https://news.day.az/world/1752991.html Мощное землетрясение произошло в Турции В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как передает Day.Az со ссылкой на Управление чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 15:46 по местному времени, располагался в районе Кулу (Конья). Очаг залегал на глубине 18,73 километров.
Мощное землетрясение произошло в Турции
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 15:46 по местному времени, располагался в районе Кулу (Конья).
Очаг залегал на глубине 18,73 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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