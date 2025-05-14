Растет интерес иностранных компаний к Caspian Agro

Интерес иностранных компаний к Caspian Agro с каждым годом растет.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка ("Caspian Agro") уже много лет позиционирует себя как серьезную платформу для предпринимателей. "Интерес иностранных компаний к выставке растет с каждым годом. Мы видим это, когда смотрим на объем выставки. Это показатель того, что и отечественные, и зарубежные компании серьезно заинтересованы в участии в ней. Наша работа как AZPROMO в основном заключается в расширении ненефтегазового экспорта. Чем больше подобных платформ, выставок, тем больше мы будем заниматься продвижением компаний на таких выставках", - сказал он.

Ю.Абдуллаев отметил, что на выставке представлены 8 местных компаний. "Одна из причин, по которой они сегодня представлены на нашем стенде, заключается в том, чтобы они смогли продвигать свою продукцию на новые рынки через эту выставку. В то же время на стенде AZPROMO представлены и другие компании, которые экспортируют свою продукцию в такие страны, как Япония, США, Израиль и Россия. Также на нашем стенде представлена местная компания, которая экспортирует свою продукцию даже в Новую Зеландию.

Мы стараемся поддерживать местные компании - как экспортирующие, так и не экспортирующие свою продукцию. Мы надеемся, что местные компании, которые не экспортируют свою продукцию, получат максимальную отдачу от выставки, чтобы найти партнеров", - сказал Ю. Абдуллаев.