Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан из Ирана

11 мая в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан с территории Исламской Республики Иран.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

В результате проведенного досмотра на месте было обнаружено и изъято 10 килограммов 320 граммов наркотического вещества - марихуаны.

В связи с данным фактом проводится расследование и продолжаются оперативно-следственные мероприятия.