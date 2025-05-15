https://news.day.az/society/1752887.html Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан из Ирана - ФОТО 11 мая в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкярань" Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан с территории Исламской Республики Иран.
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан из Ирана - ФОТО
11 мая в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан с территории Исламской Республики Иран.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
В результате проведенного досмотра на месте было обнаружено и изъято 10 килограммов 320 граммов наркотического вещества - марихуаны.
В связи с данным фактом проводится расследование и продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре