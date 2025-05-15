В Азербайджане стало меньше разводов

В Азербайджане увеличилось количество браков и сократилось число разводов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в первом квартале текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 11 206 браков и 4 765 разводов.

В отчете отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на каждую тысячу человек населения выросло с 4,0 до 4,4. В то же время уровень разводов снизился с 2,0 до 1,9.