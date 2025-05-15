https://news.day.az/society/1752897.html В Азербайджане стало меньше разводов В Азербайджане увеличилось количество браков и сократилось число разводов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в первом квартале текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 11 206 браков и 4 765 разводов.
В Азербайджане стало меньше разводов
В Азербайджане увеличилось количество браков и сократилось число разводов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в первом квартале текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 11 206 браков и 4 765 разводов.
В отчете отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на каждую тысячу человек населения выросло с 4,0 до 4,4. В то же время уровень разводов снизился с 2,0 до 1,9.
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