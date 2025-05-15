Жуткая авария в Мексике

В автокатастрофе на шоссе, соединяющем мексиканские штаты Оахака и Пуэбла, погиб по меньшей мере 21 человек, еще несколько получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Telemundo.

Глава департамента внутренних дел Пуэблы Самуэль Агилар Пала сообщил, что в аварии, произошедшей в полдень по местному времени, участвовали грузовик, фургон и пассажирский автобус.

"По предварительным данным, в аварии участвовали три транспортных средства. На месте происшествия погибли 18 человек, еще трое скончались в больнице. Несколько человек были ранены и получают медицинскую помощь", - сказал Агилар.

Масштабы аварии заставили Национальную гвардию Мексики полностью перекрыть шоссе, соединяющее Пуэблу с Оахакой.

На данный момент власти не объяснили возможные причины аварии. Reuters со ссылкой на мексиканскую газету La Jornada пишет, что авария произошла, когда грузовой автомобиль попытался обогнать другое транспортное средство, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, а затем - в фургон.