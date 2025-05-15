Пакистан заявил о нереализованном потенциале торговых связей с Азербайджаном

Между Пакистаном и Азербайджаном установлены прочные и дружественные отношения. Однако, в сферах торговли и инвестиций по-прежнему сохраняется значительный, пока не реализованный потенциал.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр железных дорог Пакистана, член Национальной ассамблеи Пакистана Билал Ажар Кайани в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

"Как вы знаете, между Пакистаном и Азербайджаном, между нашими народами, лидерами и правительствами существуют тесные и дружественные отношения.

За последние два-три года между Пакистаном и Азербайджаном состоялся ряд взаимных визитов на высоком уровне. Нынешний премьер-министр Мухаммед Шахбаз Шариф придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Именно поэтому премьер-министр Пакистана посетил Баку в феврале", - сказал министр.

B.Кайани подчеркнул заинтересованность Пакистана в укреплении отношений с Азербайджаном в сфере инвестиций и бизнеса.

"Мы благодарны за намерение азербайджанской стороны инвестировать в Пакистан 2 миллиарда долларов. Команды обеих стран непрерывно работают над выявлением и развитием областей, в которые можно инвестировать. Подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Сейчас главная задача - выявить реальные инвестиционные возможности в этих областях, реализовать эти инвестиции и еще больше укрепить сотрудничество для создания реальной ситуации с доходностью для обеих стран.

Развитие региональных связей остаётся для нас приоритетом. Это создаст благоприятные условия для укрепления торговых отношений и сближения наших народов. Пакистан открыт для обсуждения всех возможных путей расширения сотрудничества с правительством Азербайджана", - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание на тесное военно-политическое сотрудничество между двумя странами.

"Наши государства поддерживают друг друга по многим вопросам внешней политики. Азербайджан выразил солидарность с Пакистаном в период обострения конфликта с Индией, и мы благодарны за эту поддержку, в том числе за ту искреннюю реакцию, которую мы видели на улицах Баку. В свою очередь, Пакистан высоко ценит позицию Азербайджана по вопросу Кашмира, включая поддержку на дипломатических платформах, таких как контактная группа ОИС.

Мы ценим нашу дружбу и братство. С момента обретения Азербайджаном независимости мы неизменно поддерживали его, в том числе в карабахском вопросе. Сегодняшнее активное военное сотрудничество - это результат прочных братских отношений между нашими странами. Мы стремимся к дальнему укреплению военного сотрудничества между двумя странами", - отметил министр.