В Шуше предложено открыть музей печати Азербайджана

Хотелось бы, чтобы в городе Шуша был создан музей печати Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Рашад Маджид на церемонии открытия международной конференции "Медиа и коммуникационная деятельность в цифровую эпоху", приуроченной к 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана.

Он подчеркнул, что на протяжении последних трех лет День национальной печати Азербайджана отмечается в городе Шуша, и создание там музея печати вызовет большой интерес как у местных жителей, так и у туристов.

Кроме того Р.Меджид отметил, что начало деятельности газеты "Экинчи" было для того времени огромной самоотверженностью. В советский период азербайджанская пресса сыграла важную роль в сохранении родного языка. В таких газетах, как "Коммунист" и "Молодежь Азербайджана", находили отражение национальные идеи. С 1991 года в стране начался рост числа средств массовой информации. Одним из наиболее знаменательных событий в истории азербайджанской прессы стало подписание 6 августа 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Указа "О дополнительных мерах в области обеспечения свободы слова, мысли и печати в Азербайджанской Республике". Этот шаг стал важным этапом в развитии прессы и в последующие годы была обеспечена последовательная деятельность в этом направлении.

"Эта прекрасная традиция успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает важность независимых СМИ для независимого государства. Принятие нового Закона "О медиа" и создание Агентства развития медиа также являются результатом проводимой Президентом политики в этой сфере", - подчеркнул Р.Маджид.