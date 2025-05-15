В Стамбуле говорят о мире в Украине. А Макрошу забыли!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Эммануэля Макрона не пригласили в Стамбул.
Day.Az представляет публикацию:
Совсем скоро в Стамбуле стартуют, возможно, исторические переговоры по перемирию в Украине.
Ожидается участие Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана - в общем, возможно, все. Как в смысле участников, так и в смысле итогов переговоров.
Хорошие новости! Но не для всех. Где-то в Париже у одного человечка знатно горит одно место - ведь его никто в Стамбул не позвал.
Да-да, речь о Макроне. Годы нелепого пиара, тонны пролитого одеколона, миллиард интервью, объятий и поцелуев - все впустую!
Когда дело доходит до реальных дел, взрослые дяди мальчиков с собой не берут.
Автор карикатуры - HSF
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