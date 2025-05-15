В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Эммануэля Макрона не пригласили в Стамбул.

Day.Az представляет публикацию:

Совсем скоро в Стамбуле стартуют, возможно, исторические переговоры по перемирию в Украине.

Ожидается участие Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана - в общем, возможно, все. Как в смысле участников, так и в смысле итогов переговоров.

Хорошие новости! Но не для всех. Где-то в Париже у одного человечка знатно горит одно место - ведь его никто в Стамбул не позвал.

Да-да, речь о Макроне. Годы нелепого пиара, тонны пролитого одеколона, миллиард интервью, объятий и поцелуев - все впустую!

Когда дело доходит до реальных дел, взрослые дяди мальчиков с собой не берут.

Автор карикатуры - HSF