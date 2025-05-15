Мифы, убивающие нацию: Профессор Джаби Бахрамов разоблачает т.н. "Великую Армению" в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network вышел резонансный выпуск аналитического проекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которого стал один из наиболее авторитетных историков и аналитиков в регионе Южного Кавказа - доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов.

Как передает Day.Az, в ходе беседы обсуждалась идеология т.н. "Великой Армении", мифы в связи с ней и их последствия для восприятия армянами реалий в регионе.

Разговор начался с того, что Д.Бахрамов вернулся к корням армянской идеологической мифологии - ко времени конца 1980-х годов, когда, по его словам, "начался необъявленный, но чётко срежиссированный реваншизм против Азербайджана".

Одним из центральных фрагментов передачи стало упоминание об академике Играре Алиеве, работавшем над древнеязыковыми источниками. Именно по его рекомендации Бахрамов изучил труд "История дипломатии" под редакцией академика Потёмкина (1941, переиздание 2006), в котором анализируется восточная политика Рима. Уже тогда, почти 2000 лет назад, пишет он, "единственным источником конфликта" на Востоке называли "так называемое армянское княжество". Император Нерон, опасаясь предательства армян, предложил назначить для управления этой территорией неармянского наместника. Поразительно, говорит Д.Бахрамов, "2000 лет прошло, а суть не изменилась".

Известный историк также привёл в пример труд российского востоковеда Семёнова, изданный в Москве в 1975 году, в котором прямо говорится о предательстве армян во время крестовых походов. Семёнов пишет, что армяне, находясь в подданстве Византии, выступили проводниками крестоносцев через Месопотамию - "предали своё государство ради чуждой идеологии".

В ходе беседы также был озвучен шокирующий фрагмент из официальной справки прокурора Френкеля, назначенного Николаем II в Эчмиадзин. Тот писал, что армянский народ "не способен создать государственный организм" и "не дал миру ни одной значимой личности", а предательство - "их национальная черта". Этот документ был опубликован Зией Буньядовым в 1989 году и, как напомнил Д.Бахрамов, переведён на английский и азербайджанский языки.

Профессор подробно разобрал коллаборацию армянских националистов с нацистами. Он подчеркнул, что Гарегин Нжде, Драстамат Канаян и их сподвижники служили в гитлеровских структурах. "Немцы изучали армянские методы уничтожения населения и внедряли их у себя", - подчеркнул Д.Бахрамов. Более того, существует письмо Нжде к Сталину, в котором он предлагает свою помощь в случае войны СССР против Турции.