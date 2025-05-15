В Азербайджане резко выросло производство легковых автомобилей

В январе-апреле 2025 года в Азербайджане было произведено 1824 легковых и 33 грузовых автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск легковых автомобилей вырос на 92,4%, в то время как производство грузовиков сократилось на 87%.

По состоянию на 1 мая текущего года на складах готовой продукции числится 138 легковых и 13 грузовых автомобилей.

Также в стране за четыре месяца было произведено 199 тракторов, что на 14,6% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Для справки: в 2024 году в Азербайджане было выпущено 5998 легковых и 697 грузовых автомобилей.