https://news.day.az/autonews/1752938.html В Азербайджане резко выросло производство легковых автомобилей В январе-апреле 2025 года в Азербайджане было произведено 1824 легковых и 33 грузовых автомобиля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск легковых автомобилей вырос на 92,4%, в то время как производство грузовиков сократилось на 87%.
В Азербайджане резко выросло производство легковых автомобилей
В январе-апреле 2025 года в Азербайджане было произведено 1824 легковых и 33 грузовых автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск легковых автомобилей вырос на 92,4%, в то время как производство грузовиков сократилось на 87%.
По состоянию на 1 мая текущего года на складах готовой продукции числится 138 легковых и 13 грузовых автомобилей.
Также в стране за четыре месяца было произведено 199 тракторов, что на 14,6% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.
Для справки: в 2024 году в Азербайджане было выпущено 5998 легковых и 697 грузовых автомобилей.
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