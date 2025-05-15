В Азербайджане будут производиться дроны сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Центра аграрных инноваций минсельхоза Азербайджана Анар Джафаров во время выступления на II Международном аграрном инновационном форуме в рамках третьего дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки ("Caspian Agro") и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan") в Баку.

Он отметил, что азербайджанские и турецкие компании достигли соглашения о производстве дронов сельскохозяйственного назначения.

"Эти сельскохозяйственные дроны включены в список инновационного оборудования министерства, на которое распространяются льготы. Таким образом, местные фермеры и компании при заказе данных дронов смогут получить государственную поддержку в размере 40 процентов. Это в свою очередь говорит о поддержке государства, оказываемой местному производству", - сказал А.Джафаров.