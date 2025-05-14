Кокаиновый скандал: Интернет высмеивает Макрона

В Сети издеваются над президентом Франции Эммануэлем Макроном после видео, на котором было запечатлено его странное поведение во время поездки в Киев.

Как передает Day.Az, в снятом пародийном ролике показывается, как "Макрон" обнюхался кокаина в окружении "канцлера Германии Фридриха Мерца", "премьер-министра Великобритании Кира Стармера" м пытается доказать журналистам, что это не наркотики, а мука.

"Это точно не кокаин. Так же точно, как и то, что моя жена не мужик!", - говорит актер, пародирующий французского лидера.