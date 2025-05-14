https://news.day.az/world/1752784.html Кокаиновый скандал: Интернет высмеивает Макрона - ВИДЕО В Сети издеваются над президентом Франции Эммануэлем Макроном после видео, на котором было запечатлено его странное поведение во время поездки в Киев.
Кокаиновый скандал: Интернет высмеивает Макрона - ВИДЕО
В Сети издеваются над президентом Франции Эммануэлем Макроном после видео, на котором было запечатлено его странное поведение во время поездки в Киев.
Как передает Day.Az, в снятом пародийном ролике показывается, как "Макрон" обнюхался кокаина в окружении "канцлера Германии Фридриха Мерца", "премьер-министра Великобритании Кира Стармера" м пытается доказать журналистам, что это не наркотики, а мука.
"Это точно не кокаин. Так же точно, как и то, что моя жена не мужик!", - говорит актер, пародирующий французского лидера.
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