Азербайджанский гроссмейстер среди лидеров на Кубе

В Матансасе (Куба) набирает обороты 58-й Мемориал третьего чемпиона мира по шахматам Хосе Рауля Капабланки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Азер Мирзоев сохраняет за собой лидирующие позиции. В пятом туре он сыграл вничью с Александром Лесьежем (Канада), с которым делил первое место.

Мирзоев набрал 4,5 очка и находится в группе лидеров, куда входят еще три участника.

В турнире выступают 119 шахматистов.