https://news.day.az/sport/1752854.html Азербайджанский гроссмейстер среди лидеров на Кубе В Матансасе (Куба) набирает обороты 58-й Мемориал третьего чемпиона мира по шахматам Хосе Рауля Капабланки. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Азер Мирзоев сохраняет за собой лидирующие позиции. В пятом туре он сыграл вничью с Александром Лесьежем (Канада), с которым делил первое место.
Азербайджанский гроссмейстер среди лидеров на Кубе
В Матансасе (Куба) набирает обороты 58-й Мемориал третьего чемпиона мира по шахматам Хосе Рауля Капабланки.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Азер Мирзоев сохраняет за собой лидирующие позиции. В пятом туре он сыграл вничью с Александром Лесьежем (Канада), с которым делил первое место.
Мирзоев набрал 4,5 очка и находится в группе лидеров, куда входят еще три участника.
В турнире выступают 119 шахматистов.
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