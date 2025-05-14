В Баку прошел второй день Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

С 13 мая в Баку проходит Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ, организованный Всемирным почтовым союзом при поддержке министерства цифрового развития и транспорта и действующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) ООО "Азерпочт".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, что второй день трехдневного мероприятия посвящен почтовой цепочке поставок, основными темами обсуждений являются тенденции в глобальной почтовой цепочке поставок, цифровые приложения и внедрение устойчивых логистических практик.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные представители почтовых организаций из десятков стран, а также представители известных компаний, которые стремятся внести свой вклад в развитие почтовой системы на фоне современных тенденций.

Заместитель вице-президента департамента безопасности и систем автоматизации развития международного бизнеса японской компании Toshiba Corporation Юичиро Исибаши поделился своим мнением о стратегии цифровизации Азербайджана и почтовой системе.

"Почта Азербайджана как национальный почтовый оператор страны имеет богатое историческое наследие и конкретную бизнес-модель. Она заинтересована в применении новых и цифровых технологий и демонстрирует соответствующий подход в этой области. В целом же Азербайджан развивается очень быстрыми темпами, наблюдается интерес к новым технологиям", - сказал он.