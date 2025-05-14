В одном из поселков Абшерона временно приостановлено водоснабжение

В некоторых районах поселка Гобу Абшеронского района временно прекращена подача питьевой воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Причиной прекращения стала авария на магистральной линии, обеспечивающей подачу воды в этот район.

"В связи с инцидентом график подачи воды был временно изменен. Как только аварийно-восстановительные работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме", - говорится в официальной информации.