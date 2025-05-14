https://news.day.az/society/1752723.html В одном из поселков Абшерона временно приостановлено водоснабжение В некоторых районах поселка Гобу Абшеронского района временно прекращена подача питьевой воды. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Объединённой службе водоснабжения крупных городов. Причиной прекращения стала авария на магистральной линии, обеспечивающей подачу воды в этот район.
В одном из поселков Абшерона временно приостановлено водоснабжение
В некоторых районах поселка Гобу Абшеронского района временно прекращена подача питьевой воды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Причиной прекращения стала авария на магистральной линии, обеспечивающей подачу воды в этот район.
"В связи с инцидентом график подачи воды был временно изменен. Как только аварийно-восстановительные работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме", - говорится в официальной информации.
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