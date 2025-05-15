Aston Martin первым начал поддерживать новый Apple CarPlay

Автомобили Aston Martin первыми начали поддерживать новый Apple CarPlay Ultra. Пока система будет работать только на моделях для североамериканского рынка, но в течение ближайших 12 месяцев география будет расширена.

Как передает Day.Az, компания Apple начала развертывание системы CarPlay второго поколения, и первыми её начали поддерживать модели Aston Martin. Работать CarPlay Ultra будет на новых машинах с последней версией мультимедиа, но пока только в США и Канаде. Расширить географию обещают в течение года.

Новая CarPlay умеет "захватывать" любые экраны и бортовые системы автомобиля. Через неё водитель может настраивать "приборку" и активировать климат-контроль, а также отслеживать скорость, запас топлива, температуру охлаждающей жидкости и обороты.

Кроме того, доступен выбор тем оформления. Причем их Apple разрабатывает отдельно с каждым производителем, что дает возможность соблюсти внутренние стайл-гайды. Под настроение можно менять "обои" и цвета шкал.

Всё это будет работать на DBX, Vantage, DB12 и Vanquish. На уже купленных машинах CarPlay Ultra активируют путем обновления прошивки. Следом поддержку новой системы должны получить BMW, а также модели Hyundai, Kia и Genesis.