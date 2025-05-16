https://news.day.az/politics/1753105.html

Армяне предали и Византию - профессор Джаби Бахрамов на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армяне предали и Византию, своих очередных хозяев. Как передает Day.Az, об этом сказал один из наиболее авторитетных историков и аналитиков в регионе Южного Кавказа - доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи: