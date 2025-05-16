Считавшийся утонувшим музыкант нашёлся живым

В Баку найден Кянан Гурбанлы 1997 года рождения, который числился пропавшим без вести с октября прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, мужчину удалось обнаружить сотрудникам 15-го отделения полиции Сабунчинского района.

Ранее высказывались предположения, что Гурбанлы мог утонуть в море.

Известно, что он является профессиональным скрипачом.

Где находился молодой человек всё это время - пока остаётся неизвестным.