https://news.day.az/society/1753068.html Считавшийся утонувшим музыкант нашёлся живым В Баку найден Кянан Гурбанлы 1997 года рождения, который числился пропавшим без вести с октября прошлого года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, мужчину удалось обнаружить сотрудникам 15-го отделения полиции Сабунчинского района. Ранее высказывались предположения, что Гурбанлы мог утонуть в море.
Считавшийся утонувшим музыкант нашёлся живым
В Баку найден Кянан Гурбанлы 1997 года рождения, который числился пропавшим без вести с октября прошлого года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, мужчину удалось обнаружить сотрудникам 15-го отделения полиции Сабунчинского района.
Ранее высказывались предположения, что Гурбанлы мог утонуть в море.
Известно, что он является профессиональным скрипачом.
Где находился молодой человек всё это время - пока остаётся неизвестным.
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