На территории Азербайджана сохраняется дождливая погода

По состоянию на 09:00 утра 16 мая, Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана зафиксировала дождливую погоду по всей территории страны.

Как передает Day.Az, в некоторых регионах осадки носили интенсивный характер.

В ряде районов наблюдается сильный северо-западный ветер. Максимальная скорость порывов достигла: 20 м/с в Шахдаге, Ярдымлы и Гяндже, 19 м/с в Горанбое, 18 м/с в Нафталане, 15 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.

Также в утренние часы в таких регионах, как Дашкесан, Гёйгёль, Гянджа, Нафталан, Балакян, Гах, Закатала, Шеки, Шамаха, Грыз и Лерик, наблюдался туман. Видимость в этих зонах ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - +14°C, в Нахчыванской АР - +10°C, в Арранской зоне - +13°C, в горных районах - до +5°C.