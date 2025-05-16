В США сотрудники Starbucks объявили забастовку

В США сотрудники не менее 120 кофеен Starbucks объявили забастовку из-за нового дресс-кода.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным профсоюза, представляющего интересы американских работников кофейного гиганта, Starbucks Workers United в забастовке участвует более 2 тыс. бариста по всей стране.

Недовольство сотрудников вызвали новые правила компании, ограничивающие, что бариста могут носить под корпоративными зелеными фартуками. Новый дресс-код требует, чтобы сотрудники в США и Канаде носили под ними только однотонную черную рубашку и джинсовые брюки цвета хаки, черного или синего.

"Starbucks сбился с пути. Вместо того чтобы прислушиваться к бариста, которые делают Starbucks таким, какой он есть, они сосредоточены на неправильных вещах, например на введении нового ограничительного дресс-кода. Клиентов не волнует, какого цвета наша одежда, когда они ждут латте 30 минут", - сказала руководитель смены Starbucks из Ганновера Пейдж Саммерс.