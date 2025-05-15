Народному артисту Арифу Бабаеву вручена Премия Гейдара Алиева

Как сообщалось, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 8 мая 2025 года, выдающийся мастер мугама, педагог, народный артист Ариф Бабаев удостоен Премии Гейдара Алиева. Эта высшая награда была вручена ему за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры, передает Day.Az.

14 мая заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева вручила премию народному артисту Арифу Бабаеву у него дома, сообщили Trend в министерстве культуры.

Фарах Алиева передала ханенде приветствия и поздравления Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Ариф Бабаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял внимание и заботился о развитии нашей культуры, в том числе искусства мугама. Он охарактеризовал награждение этой высшей наградой, носящей имя великого лидера, как высокую оценку искусства мугама и выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

Ариф Бабаев также сказал, что с большим чувством радости и гордости воспринял открытие на днях Агдамского центра мугама в родном городе: "Я смотрел церемонию открытия Агдамского центра мугама по телевидению и не смог сдержать слез во время исполнения на концерте, особенно "Карабах шикястеси". Да здравствует наш уважаемый Президент, который вернул нам Карабах. Теперь наша культура и наш мугам возвращаются на эти земли. Верю, что азербайджанский мугам вновь зазвучит в Карабахе и Агдамский центр мугама сыграет в этом большую роль.

Выражаю глубокую признательность уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву за столь быстрое возрождение культуры в нашем Карабахе, Фонду Гейдара Алиева, который оказывает постоянную поддержку нашему мугаму в обретении мировой известности, и его руководителю, нашей дорогой Мехрибан ханым".