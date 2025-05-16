Объявлены спикеры международной конференции GSMA M360 Eurasia 2025

Конференция впервые пройдет в Ташкенте 21-22 мая 2025 года, подтверждая приверженность региона цифровому развитию.

В первый раз в Ташкенте, в гостинице InterContinental Tashkent состоится ежегодная конференция GSMA M360 Eurasia. Организатором мероприятия выступает GSMA в партнерстве с Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан и генеральным спонсором Beeline Uzbekistan, дочерней компанией VEON.

Как передает Day.Az, GSMA опубликовала список спикеров мероприятия: на конференции соберутся представители госорганов и бизнеса, чтобы обсудить развитие цифровых технологий в Евразии.

С приветственным словом выступят министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов, глава VEON Каан Терзиоглу и генеральный директор Beeline Uzbekistan Андрей Пятахин. Они расскажут, как обмен идеями, технологиями и опытом между странами помогает ускорить цифровую трансформацию в регионе.

Также ожидается первое официальное выступление нового Генерального директора GSMA Вивека Бадрината на посту главы организации.

Двухдневная программа конференции включает сессии по генеративному ИИ, 5G, экосистеме мобильных устройств и межотраслевым инновациям. Среди подтвержденных спикеров - CEO Azercell Зарина Зейналова (Азербайджан), CEO Perfectum Дмитрий Шуков (Узбекистан), СЕО Qazqode Алексей Шаравар (Казахстан) и

другие. Отдельные сессии будут посвящены роли центров обработки данных в обеспечении стабильной и безопасной связи, а также новым цифровым решениям и партнерствам, способствующим расширению доступа в интернет в странах региона.

Регистрация на M360 Eurasia 2025 уже открыта. К участию приглашаются профессионалы отрасли, лидеры в области технологий и представители власти и СМИ. Журналисты могут подать заявку на пресс-пропуск на сайте или обратиться в пресс-службу GSMA по адресу [email protected].

Конференции серии GSMA M360 объединяют лидеров цифровой отрасли в разных странах. Первой конференцией GSMA серии MWC в этом году стала MWC25 Barcelona, MWC25 Shanghai состоится 18-20 июня 2025 года. MWC25 Doha впервые пройдет в Катаре 25-26 ноября 2025 года и станет знаковым событием, объединив лидеров индустрии, представителей органов власти и новаторов для продвижения цифровых обществ нового поколения на Ближнем Востоке и за его пределами. В числе других мероприятий серии - MWC25 Las Vegas и MWC25 Kigali.