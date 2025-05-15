https://news.day.az/world/1753060.html Названа предположительная дата переговоров между Россией и Украиной Переговоры между Россией и Украиной стартуют 16 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Делегация Украины приедет в Стамбул 15 мая, позже вечером, сообщал ранее советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Названа предположительная дата переговоров между Россией и Украиной
Переговоры между Россией и Украиной стартуют 16 мая.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Делегация Украины приедет в Стамбул 15 мая, позже вечером, сообщал ранее советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
В свою очередь, российская делегация, которая уже находится в Стамбуле, будет ждать развития ситуации по переговорам с украинской стороной не во дворце Долмабахче, а в другом месте.
Время начала переговоров неоднократно переносили. В российском МИДе говорили, что по просьбе турецкой стороны встреча состоится во второй половине дня. Точное время ни одна из сторон не называла.
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