Названа предположительная дата переговоров между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной стартуют 16 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Делегация Украины приедет в Стамбул 15 мая, позже вечером, сообщал ранее советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

В свою очередь, российская делегация, которая уже находится в Стамбуле, будет ждать развития ситуации по переговорам с украинской стороной не во дворце Долмабахче, а в другом месте.

Время начала переговоров неоднократно переносили. В российском МИДе говорили, что по просьбе турецкой стороны встреча состоится во второй половине дня. Точное время ни одна из сторон не называла.