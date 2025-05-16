Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку дня заседания включены 12 нижеприведенных вопросов.

1. Отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике в 2024 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры" (третье чтение);

8. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О теплоснабжении" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности" и "О лекарственных средствах" (первое чтение).