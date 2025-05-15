Британии грозит засуха

Сильнейшая засуха в этом веке намечается в Британии.

Как передает Day.Az, по данным британского Центра экологии и гидрологии (CEH), уровень воды во многих реках Великобритании достиг исключительно низкого уровня, который может ухудшиться в течение следующих трех месяцев, что поставит под угрозу снабжение водой домохозяйств, фермеров и предприятий.