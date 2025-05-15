https://news.day.az/world/1753039.html Британии грозит засуха Сильнейшая засуха в этом веке намечается в Британии.
Британии грозит засуха
Сильнейшая засуха в этом веке намечается в Британии.
Как передает Day.Az, по данным британского Центра экологии и гидрологии (CEH), уровень воды во многих реках Великобритании достиг исключительно низкого уровня, который может ухудшиться в течение следующих трех месяцев, что поставит под угрозу снабжение водой домохозяйств, фермеров и предприятий.
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