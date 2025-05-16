Сотрудники таможни предотвратили транзит крупной партии наркотиков

В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков, спрятанных необычным образом - среди овощей. Благодаря бдительности сотрудников Астаринского таможенного управления, наркотические вещества были обнаружены внутри груза с брокколи и салатом, направлявшегося транзитом из Ирана в Россию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, подозрительный груз был проверен на посту "Юг-Астара" с использованием рентгеновского сканера. На изображениях были замечены аномальные очертания, что послужило основанием для углубленного досмотра.

Во время повторной проверки служебная собака отреагировала на один из паллетов. Внутри 32 коробок, на которые указал кинологический пес, были найдены свёртки, обернутые в фольгу. В результате было изъято 32 упаковки с запрещенным веществом - марихуаной - общим весом 118 килограммов 444 грамма вместе с тарой.

В настоящее время по факту ведётся расследование.