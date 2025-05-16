Обсуждено применение "зеленых" и энергоэффективных технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре

В министерстве энергетики Азербайджана состоялось 9-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в минэнерго, председатель Рабочей группы, министр энергетики Парвиз Шахбазов подчеркнул особое внимание к внедрению концепции зоны "зеленой" энергии в процессе восстановления, строительства и созидания на освобождённых территориях под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Расширение применения современного подхода, обеспечивающего энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии на этих территориях, было оценено положительно.

Было отмечено, что строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций будет способствовать развитию Карабаха и Восточного Зангезура как зон "зеленой" энергии.

Секретариат рабочей группы представил отчет о проделанной работе по выполнению решений, принятых на предыдущем заседании. Также была представлена информация о результатах мониторинга, проведенного в течение текущего года в 11 городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура.

Были представлены показатели, отражающие текущее состояние установки солнечных панелей и коллекторов, светильников на базе LED-технологий, электрозарядных станций, умных скамеек, а также использования теплоизоляционных материалов и энергосберегающих ламп.

В презентации, посвященной Механизму реализации установки крышных солнечных панелей на частных жилых домах и административно-общественных зданиях, были рассмотрены технические критерии, этапы выполнения и возможности расширения проекта. Также состоялся обмен мнениями по вопросам энергоснабжения котельных в городе Шуша и были обсуждены возможные дальнейшие шаги в этом направлении.

На заседании, помимо государственных органов, входящих в Рабочую группу, приняли участие специальные представительства Президента Азербайджанской Республики на освобождённых территориях, публичное юридическое лицо "Служба восстановления, строительства и управления", а также Управление Государственного заповедника города Шуша, ОАО "Azəristiliktəchizat" и Фонд социального развития вынужденных переселенцев",- говорится в сообщении ведомства.