https://news.day.az/world/1753063.html В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии - ФОТО В рамках неформального саммита глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Анталье прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, США и Сирии.
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии - ФОТО
В рамках неформального саммита глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Анталье прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, США и Сирии.
Как сообщает Day.Az, переговоры с участием госсекретаря США Марка Рубио, главы МИД Турции Хакана Фидана и министра иностранных дел Сирии Асада аш-Шейбани состоялись в конгресс-центре NEST в районе Белек.
В ходе встречи Хакан Фидан призвал к отмене всех санкций, введённых против Дамаска, и подчеркнул важность сохранения стабильности в Сирии.
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