Микаил Джаббаров выступил на пленарной сессии Совета директоров ЕБРР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, находящийся с визитом в Великобритании с целью участия в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), принял участие в открытии и пленарных сессиях Совета директоров банка.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики, министр выступил на пленарной сессии Совета директоров в рамках ежегодного собрания ЕБРР. Была подчеркнута постоянная поддержка стран, с которыми сотрудничает ЕБРР. Отмечено, что прошедший год ознаменовался для ЕБРР крупными инвестициями и проектами, которые демонстрируют растущее влияние банка в международной финансовой сфере. Особенно важно сотрудничество с ЕБРР по таким направлениям, как развитие государственно-частного партнерства, расширение поддержки малых и средних предприятий. Также важное значение имеют инвестиции банка, которые способствуют ускорению глобального экономического роста и "зеленого" перехода.

Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен целям решения глобальных вызовов и развития процесса "зеленого" перехода. Страна продемонстрировала мировое лидерство, приняв COP29, и было достигнуто знаменательное соглашение по утроению климатического финансирования для развивающихся стран. Это соглашение предусматривает ежегодное финансирование этих стран в размере 300 миллиардов долларов до 2035 года в рамках климатического финансирования.

На мероприятии была представлена информация о стратегической роли нашей страны на международной энергетической и торговой платформе, ее инициативах и возможностях сотрудничества в этих областях.

Министр экономики Микаил Джаббаров также встретился с глобальным руководителем компании Oliver Wyman Group Тедом Мойниханом. На встрече была представлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора.

Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в направлении увеличения добавленной стоимости и экспорта, привлечения инвестиций в экономику страны на фоне текущих вызовов в бизнес-среде.