Умер актер, сыгравший в трех фильмах о Бонде

Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде, умер в возрасте 89 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Legacy.com.

Актер ушел из жизни 7 мая. Причина смерти не раскрывается.

Бейкер играл антагониста Бонда в киноленте "Искры из глаз" (1987 год), а в фильмах "Золотой глаз" (1995 год) и "Завтра не умрет никогда" (1997 год) он примерил на себя роль резидента ЦРУ в СССР и помогал "Агенту 007". Вплоть до выхода на пенсию в 2012 году, он снялся в 57 фильмах.