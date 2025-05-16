В Баку ответили на заявления Пашиняна

15 мая премьер-министр Армении в интервью Общественному телевидению Азербайджана в Албании в очередной раз попытался ввести в заблуждение международную общественность в вопросе территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, а также по поводу роспуска Минской группы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Хаджизаде в связи с заявлениями премьер-министра Армении, сделанными в интервью Общественному телевидению.

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