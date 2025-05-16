Свежее обновление «ломает» и блокирует Windows 10

В рамках планового обновления Patch Tuesday за май 2025 года Microsoft выпустила накопительный патч KB5058379 для Windows 10 22H2 и 21H2, установка которого приводит к критическим сбоям.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Windows Latest (WL).

В основном с проблемой столкнулись пользователи корпоративных устройств, в том числе от производителей Dell, HP и Lenovo. Они жалуются на автоматическую загрузку в режим восстановления Windows (Recovery) с требованием ввести ключ BitLocker, а также на возникновение BSoD. Наиболее массово проблема затронула предприятия, использующие инструменты централизованного развертывания, такие как SCCM или WSUS.

Временное решение, предлагаемое ИТ-специалистами, предполагает перезагрузку в BIOS/UEFI, переход в раздел Security - Virtualization или Advanced CPU Settings, где нужно отключить опцию Intel TXT, которая также может называться Trusted Execution или OS Kernel DMA Support. При этом опцию VT for Direct I/O (VT‑d) рекомендуется оставить включенной. После этого следует сохранить изменения и перезапустить систему.

По мнению экспертов, отключение Intel TXT позволяет системе корректно завершить установку обновления и избежать сбоев, связанных с BitLocker или BSoD.

Несмотря на жалобы пользователей, Microsoft пока не признала наличие системных проблем с патчем KB5058379 - в опубликованной документации техподдержки компания указывает, что ей не известно о новых инцидентах, связанных с этим обновлением.