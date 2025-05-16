Ламия Велиева завоевала бронзу на международном турнире

Член сборной Азербайджана по паралимпийской легкой атлетике Ламия Велиева успешно выступила на соревнованиях бронзового уровня UNG Meeting, проходивших в столице Узбекистана Ташкенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Спортсменка показала результат 24,35 секунды в беге на дистанции 200 метров и завоевала бронзовую медаль.