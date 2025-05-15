Азербайджан и Албания

Автор: Али Гасымов

Азербайджано-албанские отношения в последние годы перешли на качественно новый уровень. Сотрудничество между двумя странами охватывает широкий спектр сфер, в том числе энергетическую, транспортную, гуманитарную сферы. Особую роль в этом процессе играют теплые и доверительные отношения между лидерами двух государств - Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Албании Эди Рамой. Их личное взаимопонимание, основанное на уважении и стратегическом видении, стало катализатором сближения двух государств, между которыми когда-то была лишь формальная дипломатия, а теперь - реальное, многоуровневое партнерство.

Албания одной из первых признала независимость Азербайджана - 4 января 1992 года. А спустя год, 23 сентября 1993 года, были установлены официальные дипломатические отношения. С тех пор двусторонний диалог постепенно развивался, но по-настоящему интенсивный этап начался в последние годы. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Албанию в ноябре 2022 года стал знаковым моментом. Этот визит обозначил новую веху в отношениях и стал подтверждением высокого уровня взаимного доверия. Албанское руководство также неоднократно посещало Азербайджан, что стало продолжением активного политического обмена.

Немаловажным этапом стало учреждение дипломатических представительств. Решение об открытии посольства Азербайджана в Албании было принято 18 ноября 2022 года, а уже 1 марта 2023 года Албания объявила об открытии своего посольства в Баку. Обмен посольствами не только укрепил дипломатические каналы, но и заложил основу для более активного развития в торгово-экономической, культурной и инвестиционной сферах. Это свидетельствует о том, что обе стороны нацелены не просто на поддержание двустороннего диалога, а на его институциональное и стратегическое укрепление.

В экономическом направлении сотрудничества энергетика занимает особое место в повестке азербайджано-албанских отношений. Азербайджан активно участвует в модернизации энергетической инфраструктуры Албании и, что особенно важно, в газификации регионов страны. Один из самых заметных проектов - инициатива "Нур", в рамках которой начата газификация города Корча. Проект реализуется со стороны SOCAR и финансируется за счет азербайджанских инвестиций. Это первая крупная энергетическая инициатива Азербайджана на территории Албании, но, конечно же, не последняя.

Презентация проекта "Нур" состоялась 19 апреля 2025 года в Корче. На мероприятии премьер-министр Албании Эди Рама особо отметил роль Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева в реализации проекта:

"Поддержка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в реализации этой инициативы - беспрецедентна. Он является большим другом Албании и албанского народа. Этот проект совпадает с крайне важным и стратегическим этапом для Албании. В настоящее время Албания находится на пороге превращения в крупнейшего производителя энергии в регионе. Успешная реализация такого стратегического проекта возможна только благодаря международному сотрудничеству. Мы ожидаем завершения проекта, являющегося символом нашей дружбы с Азербайджаном, к концу 2026 года и обеспечения жителей Корчи газоснабжением", - сказал он.

Это заявление премьера Эди Рамы - яркое признание исключительной роли Президента Ильхама Алиева в развитии азербайджано-албанских отношений. Его слова, подчеркивают высокий уровень доверия и уважения, а также личную симпатию, которые Президент Ильхам Алиев заслужил в Албании.

Что касается проекта, газификация Корчи - это не только важный инфраструктурный шаг, но и символ того, как двусторонняя дружба переходит в конкретные результаты. Благодаря азербайджанским инвестициям Албания получает доступ к устойчивому и экологичному источнику энергии, что соответствует долгосрочной стратегии устойчивого развития страны. Одновременно это часть более широкой политики Азербайджана по укреплению энергетического взаимодействия с балканскими странами.

Наряду с энергетикой все большее значение приобретает экономическое сотрудничество в целом. Открытие дипломатических представительств и запуск флагманских проектов, подобных "Нур", создают платформу для расширения товарооборота, взаимных инвестиций и делового взаимодействия. Экономики обеих стран имеют взаимодополняющий характер, и использование этого потенциала может привести к появлению новых форматов партнерства - от совместных предприятий до участия в международных инфраструктурных инициативах.

Кроме того, Азербайджан может сыграть значительную роль в подключении Албании к евразийским транспортным коридорам. Как важный узел на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан обладает уникальной логистической инфраструктурой и опытом, который может быть востребован и в Албании. Развитие транспортной связности между Кавказом и Балканами может не только активизировать региональную торговлю, но и укрепить устойчивость обеих стран перед глобальными экономическими вызовами.

В качестве еще одного примера проявления крепкой дружбы и отношений высокого уровня между странами можно отметить поддержку, которую Албания оказывала Азербайджану на международной арене. Особенно важной была ее позиция после Второй Карабахской войны, когда Тирана активно способствовала предотвращению предвзятых и ангажированных инициатив в Совете Безопасности ООН. Такая дипломатическая солидарность говорит о наличии не только взаимных интересов, но и общих ценностей.

И, конечно, ключевым элементом остаются личные отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Эди Рамой. Их взаимное уважение, открытый диалог и совместное стремление к результату приводят к совместным достижениям. Именно этот фактор ускоряет реализацию проектов, облегчает переговоры и укрепляет доверие между странами.

Кроме того, результат недавних парламентских выборов в Албании, на которых Эди Рама был переизбран на четвертый срок, открывает путь к продолжению всех текущих инициатив. Президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых направил ему поздравительное письмо, подтвердив тем самым неизменную приверженность Баку линии на углубление и расширение двустороннего сотрудничества.

Так, отношения между Азербайджаном и Албанией становятся ярким примером того, как тесный политический диалог, экономические интересы и крепкие дружеские связи между лидерами могут быть преобразованы в прочное и взаимовыгодное стратегическое партнерство.